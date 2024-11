Ragusa, personale abilitato all’uso del defibrillatore nelle Asd e nelle Ssd: iniziativa del Csen

Sport

Un corso è in programma per sabato 16 novembre nel capoluogo ibleo

Nel rispetto della legge regionale n.29/2014 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, tutte le Asd/Ssd, vale a dire associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, devono avere al proprio interno il personale abilitato all’uso del defibrillatore dopo avere sostenuto il corso Pssd e non il Blsd. E’ quanto rileva in una comunicazione il comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi (nella foto).