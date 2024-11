Ragusa, presentato il calendario storico dell’Arma

Attualità

E' stato definito "bello e commovente"

Il comandante provinciale di Ragusa, colonnello Carmine Rosciano (nella foto), ha presentato il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2025, definito “bello e commovente”.

“I Carabinieri e i giovani” è il tema dell’opera realizzata con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio De Giovanni. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente sedicenne alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale.

