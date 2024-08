Ragusa, presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista

Società

Tra le novità una ricca serie di iniziative artistiche e culturali. Si comincia dal 19 agosto con la traslazione del simulacro nel transetto della cattedrale

Prenderanno il via il prossimo 19 agosto, con la traslazione del simulacro nel transetto della cattedrale, i solenni festeggiamenti in onore del patrono di Ragusa San Giovanni Battista. Il programma è stato presentato nell’auditorium del Museo della Cattedrale dal parroco don Giuseppe Burrafato e dal presidente dell’associazione culturale San Giovanni Battista Fabrizio Occhipinti, alla presenza del sindaco Giuseppe Cassì e degli assessori Giorgio Massari e Giovanni Iacono. Nel loro saluto, il sindaco e gli assessori hanno evidenziato come nella città che si stringe con fede attorno al patrono si ritrovino la storia e l’identità di una comunità comunque proiettata al futuro e come il centro storico torni a essere ancora una volta il cuore e il punto di riferimento di tutta Ragusa (foto Salvo Bracchitta).