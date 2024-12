Ragusa, programmata la festa di Santa Lucia

Attualità

Le iniziative religiose al via da martedì. Torna la sagra della Cuccìa

Una festa semplice. Ma, al contempo, in grado di esprimere una religiosità popolare alquanto sentita dai ragusani. I quali sono molto legati alla santa siracusana. La testimonianza più concreta, lungo questa direzione, è il fatto che, negli anni scorsi, ad accendere i ceri per rendere onore alla santa siracusana sono stati a migliaia. Numeri straordinari. Destinati a migliorare anno dopo anno. La comunità dei devoti è dunque pronta a rendere di nuovo onore alla grande protettrice della vista. La chiesa di Santa Lucia, in corso Mazzini, tra il centro storico superiore e il primo nucleo di case della città antica, da cui si gode una vista fantastica di Ibla, è una rettoria della chiesa di Santa Maria delle Scale.