Ragusa, proposta di partenariato speciale pubblico-privato per la gestione della sala pluriuso Falcone Borsellino

L'iniziativa del Comune: l'avviso resterà in pubblicazione per 60 giorni solari, sino al 31 gennaio prossimo

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato l’avviso di ricevimento di una proposta di partenariato speciale pubblico-privato (pspp) per la gestione della Sala pluriuso Falcone Borsellino di Ragusa Ibla – centro di formazione, creazione e diffusione di forme artistiche diverse. Con determinazione dirigenziale n.6760 del 02/12/2024, infatti, sono stati approvati la proposta di partenariato speciale pubblico-privato per la gestione della Sala pluriuso Falcone Borsellino di Ragusa Ibla, l’avviso e la modulistica per la partecipazione.

La sala pluriuso Falcone Borsellino di Ragusa Ibla è sita in Via Torrenuova, 13 – Ragusa Ibla ed è una struttura polifunzionale, contenente un palcoscenico e cento posti a sedere. L’avviso resterà in pubblicazione per 60 giorni solari, continuativi e, pertanto, fino alle ore 24:00 del 31/01/2025.