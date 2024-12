Ragusa punta i riflettori sugli “Stati generali dell’economia”

Economia

Venerdì mattina alla Camera di commercio sarà presentato il rapporto "Ragusa rurban city 2024"

Venerdì 13 dicembre con inizio alle 9, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, si terrà la seconda edizione degli “Stati Generali dell’Economia – Ragusa rurban city 2024”.

Secondo l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari (nella foto) “il sistema ragusano si presta per le sue caratteristiche, che il rapporto presenta in maniera scientifica e puntuale, alla sperimentazione di un nuovo paradigma di sviluppo oggi noto come “rurbanizzazione”, che si fonda sull’assunto di una continuità / interfunzionalità fra ambiente urbano e ambiente rurale: una campagna vissuta, antropizzata e che sperimenta innovazione di processi e una città che non ha perso né sotto l’aspetto economico, né sotto l’aspetto sociale e culturale il suo intimo legame con l’universo rurale. Si tratta di mettere in campo, insieme a tutti gli attori economici e sociali ragusani, azioni di sviluppo che utilizzino gli strumenti di promozione e internazionalizzazione sia regionali che nazionali e soprattutto europei e che possono riportare nel nostro territorio rilevanti risorse economiche”.

La giornata di lavoro si articolerà in due sessioni: la mattina vedrà gli interventi dei relatori, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle tavole rotonde.

Nello specifico il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, del commissario straordinario Camcom Sud-Est, Antonino Belcuore, e della commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, l’introduzione dei lavori da parte dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico di Ragusa, Giorgio Massari.

La presentazione del rapporto “Ragusa rurban city” verrà curata da Marco La Bella dell’Università di Catania, presidente Iriloc.

Seguiranno le relazioni di Elisa La Rosa di Iriloc che interverrà su “analisi del contesto ragusano” e di Giuseppe Martorana di Iriloc su “rurbanizzazione e sviluppo locale”.

Dopo una breve pausa sarà la volta di Alessandro Angelica della Baps che parlerà del ruolo delle “banche per la rurbanizzazione” che precederà gli interventi dei deputati europei Marco Falcone e Ruggero Razza e degli assessori regionali Elvira Amata, turismo, Salvo Barbagallo, agricoltura, Alessandro Aricò, infrastrutture, ed Edmondo Tamajo, attività produttive.

Dopo questi interventi ai partecipanti sarà offerto un light lunch con la promozione di prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio, il programma prevede due tavole rotonde: la prima su “Società e rurbanizzazione” a cura di Vincenzo La Monica della Caritas Diocesana di Ragusa, Renato Meli della Fondazione San Giovanni Battista, Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della Cgil, Giovanni Migliore, segretario della Cisl Ragusa-Siracusa e Giovanni D’Avola, segretario provinciale della Uil; la seconda su “Imprese e rurbanizzazione” curata da Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria, Giuseppe Santocono, presidente della Cna territoriale, Rosamaria Chiaramonte, presidente sezionale della Confcommercio, Luca Campisi, presidente territoriale della Confcooperative, e Giovanni Mantello, presidente provinciale di Copagri.

Seguiranno gli interventi della deputazione nazionale e regionale dell’area iblea sen. Salvo Sallemi, on. Nello Dipasquale, on. Giorgio Assenza, on. Stefania Campo e on. Ignazio Abbate.