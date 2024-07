Ragusa: qualità e quantità della raccolta differenziata, l’Anci-Conai ha promosso un incontro

Attualità

L'assessore D'Asta: "Scelta la nostra città per uno dei 4 appuntamenti previsti in Sicilia. Ciò a ulteriore dimostrazione dell'alta considerazione di cui godiamo nell'ambito della gestione dei nostri rifiuti"

Un incontro per il miglioramento della qualità e quantità della raccolta differenziata. Dice l’assessore comunale all’Ambiente Mario D’Asta. “È stato un confronto di alto livello e assai proficuo quello promosso da Anci-Conai, che si è tenuto venerdì a Ragusa Ibla, dal titolo “Miglioramento della qualità e quantità della raccolta differenziata”. Sul tavolo le buone prassi per la raccolta differenziata, non solo per ciò che riguarda le azioni dei privati cittadini, ma anche per le strategie programmatiche delle Amministrazioni. In un momento in cui la nostra città sta mettendo a punto il nuovo capitolato che regolerà il servizio di igiene urbana e quindi di raccolta dei rifiuti, confronti come questo sono assai preziosi. Siamo lieti che per questo momento, che fa parte di un ciclo di 4 appuntamenti in Sicilia, sia stata scelta la nostra città, a ulteriore dimostrazione dell’alta considerazione che Ragusa ha nell’ambito della gestione dei propri rifiuti”.

