Ragusa, riapre la via del Giardino

L'assessore Gurrieri: "E' l'ingresso di Ibla, da domani si presenterà con una nuova e curata veste"

Terminati i lavori della nuova pavimentazione in pietra ragusana di via del Giardino. È l’ingresso al quartiere barocco, tra l’area archeologica e il giardino ibleo, che dalle 16 di venerdì si presenterà a noi cittadini e ai visitatori con una nuova e curata veste”. Lo dice l’assessore ai Centri storici del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri. Il quale aggiunge: “Un lavoro di squadra e per questo ringrazio la direzione lavori nella figura del geometra Lorenzo Cascone e il dirigente dell’assessorato al Centro storico, la progettista ing. Martina Firrincieli e la ditta Agosta esecutrice di un lavoro a regola d’arte. Grazie ai cittadini e agli operatori economici tutti per la preziosa collaborazione”.

