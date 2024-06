Ragusa, riparte il servizio offerto dal Centro del riuso

Attualità

L'assessore D'Asta: "Un ciclo virtuoso fondamentale per l'intera comunità iblea"

Da oggi riparte il servizio offerto dal Centro del Riuso di Ragusa nella zona artigianale di contrada Mugno, presso il Centro comunale di raccolta. A darne comunicazione l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta.

“Un ciclo virtuoso fondamentale, sotto diversi aspetti, per l’intera comunità iblea – dice l’assessore – abbigliamento, elettrodomestici, prodotti di vario genere, ovviamente in buono stato, possono tornare a una nuova vita, all’insegna della riduzione degli sprechi, dei rifiuti e di un concetto di riutilizzo che deve essere il nostro faro per una sostenibilità capillare. Tutto ciò che sarà donato, sarà controllato dai diversi volontari dell’associazione Mecca Melchita, che ringrazio e a cui rivolgo un plauso, e sarà poi distribuito a chi ne farà richiesta. Un circuito di generosità e condivisione che fa davvero bene, e rappresenta una bella notizia per la nostra comunità”.