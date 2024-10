Ragusa, ruba due pc da uno studio professionale in via Mongibello: denunciato un marocchino di 24 anni

Cronaca

Il ragazzo ha cercato di fuggire ma è stato preso dai poliziotti

Gli agenti della Volante della Questura di Ragusa hanno denunciato un marocchino di 24 anni, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. Nello specifico, nei giorni scorsi, in piena notte è pervenuta alla sala operativa una segnalazione di persone sospette che si aggiravano in zona via Mongibello; gli agenti della Volante recatisi sul posto, hanno rintracciato un giovane che vedendo le volanti della polizia di Stato, cercava di disfarsi di uno zaino e di darsi dava alla fuga a piedi. I poliziotti hanno subito raggiunto il giovane e recuperato lo zaino; gli agenti hanno accertato che lo zaino conteneva due computer portatili e altri dispositivi elettronici che erano appena stati asportati da uno studio professionale ubicato nelle immediate vicinanze. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto e il ventiquattrenne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il delitto di furto aggravato.

