Ragusa, rubano gasolio dal camion in sosta con l’autista che dormiva all’interno: arrestati due romeni

Cronaca

All'arrivo della Volante è scoppiata una colluttazione tra i malviventi e gli agenti

Gli agenti della Volante a Ragusa hanno arrestato due cittadini romeni quarantenni sorpresi dopo un furto di gasolio ai danni di un camion in sosta. A lanciare l’allarme è stato il proprietario che stava dormendo sull’autocarro. L’episodio si è verificato sullo spiazzale di un centro commerciale della periferia del capoluogo.All’arrivo della volante è nata una colluttazione tra ladri ed agenti. I due romeni sono stati ammanettati e condotti in carcere a Ragusa.Sabato mattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininà. Il pm Santo Fornasier ha contestato il reato di rapina impropria. I due sono stati difesi dall’avvocato Italo Alia. Uno degli indagati ha risposto al Gip. Il magistrato ha convalidato gli arresti. I due indagati restano in carcere.

