Ragusa, San Giovanni e San Giorgio: è l’ora della processione congiunta

Stasera il solenne ingresso dei simulacri dei compatroni in cattedrale, domani le ultime iniziative del programma celebrativo

Uno straordinario momento di fede e di devozione quello vissuto ieri sera dalla comunità delle parrocchie, e non solo, dei compatroni San Giovanni Battista e San Giorgio martire dopo che il simulacro del santo precursore, avendo compiuto la processione in corteo sin dalla cattedrale, è entrato al duomo. Una fase davvero significativa quando i simulacri si sono trovati di fronte in prossimità dell’altare e il popolo festante, con acclamazioni di giubilo, ha manifestato la propria approvazione. Oggi si continua con il programma commemorativo che avrà il proprio culmine in serata, alle 20, quando ci sarà il solenne ingresso dei simulacri dei compatroni della città di Ragusa nella cattedrale e a seguire il vescovo Giuseppe La Placa presiederà il solenne pontificale. I momenti commemorativi in concomitanza con il 332esimo anniversario del grande terremoto del 1693 si concluderanno domani, domenica 12 gennaio.