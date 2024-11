Ragusa, sei nuovi agenti nell’organico della polizia locale

Attualità

L'obiettivo è dare risposta alle numerose esigenze della città

Sei nuovi agenti entrano nell’organico della polizia locale della Città di Ragusa. “Continuano gli investimenti – spiegano da palazzo dell’Aquila – per rimpinguare il capitale umano da parte del nostro Comune e con questi ingressi sono 15 le unità che nel corso dell’anno abbiamo assunto. Siamo coscienti che ogni agente rappresenti il front office del Comune, pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini per ciò che gli compete e per ciò che non gli compete. Un agente della Municipale è indubbiamente sottoposto a pressioni continue ma deve sapere di poter contare su una squadra composta da superiori, assessori e sindaco a sua disposizione per dare risposte, per trovare soluzioni”.

