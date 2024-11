Ragusa, siglato accordo sindacale alla Medi Care

Attualità

Il premio di produttività per tutti i dipendenti e collaboratori della cooperativa sociale nelle varie sedi in cinque province siciliane

All’interno della cooperativa Medi Care, rappresentata dalla presidente Giuseppa Raniolo e dai vertici aziendali, è stato siglato l’accordo sindacale di secondo livello con le sigle di categoria Cgil Fp, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fp e le Rsa aziendali, finalizzato all’erogazione del premio di produzione per l’anno 2024. Il premio di produttività riguarda tutti i dipendenti e collaboratori di Medi Care, cooperativa sociale, delle sedi di Ragusa, Siracusa, Messina, Agrigento e Trapani.