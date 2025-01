Ragusa, siglato l’atto di consegna dei locali della Scuola dello sport al Consorzio universitario ibleo

Attualità

Questa mattina la firma del sindaco Cassì e del presidente del Cui Lavima

Siglato nella mattinata di oggi l’atto di consegna dei locali di aule e auditorium della Scuola dello Sport al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa.

“C’era una Ragusa con la Scuola dello Sport in disuso e l’offerta universitaria in calo – afferma il sindaco Peppe Cassì – e c’è oggi una Ragusa con la Scuola dello Sport riqualificata, pronta ad accogliere il nuovo corso di Laurea in Scienze motorie. Completati i lavori, con la firma dell’atto di consegna di oggi la Scuola dello Sport è ufficialmente affidata al Consorzio universitario. A partire dal secondo semestre, che prenderà avvio a marzo, le lezioni di Scienze motorie si terranno qui, in un luogo che presto si aprirà ancor più alla città. Dall’Università di Catania al Libero Consorzio al Consorzio Universitario: in questi anni abbiamo lavorato a obiettivi strategici capaci di migliorare la nostra città in maniera strutturale, trovando nelle altre istituzioni quella sinergia che fa di Ragusa un modello vincente”.