“Ragusa-Siracusa aperta a tutti i tifosi”

Il presidente ibleo Cutrufo scrive al Prefetto in vista del derby di domenica

Il presidente del Ragusa, Gaetano Cutrufo, in vista del derby di domenica prossima col Siracusa, allo stadio “Aldo Campo” della città iblea, ha inviato una nota al Prefetto di Ragusa.

“Voglio rivolgere un appello al Prefetto di Ragusa, dottor Giuseppe Ranieri, nella speranza che possa essere scongiurato il divieto di trasferta ai tifosi del Siracusa in occasione della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie D in programma domenica prossima. I rapporti tra le società sono ottimi e non potrebbe essere altrimenti considerata la mia lunga militanza con il Siracusa calcio (che è inutile ricordarlo è la squadra della mia città), come le città di Siracusa e Ragusa sono sempre state accomunate da una profonda amicizia”.