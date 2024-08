Ragusa, sono arrivate le bancarelle di San Giovanni

Attualità

E' una tradizione che ancora oggi continua a esercitare il proprio fascino

Sono arrivate le bancarelle per San Giovanni, il patrono della città di Ragusa. Anche quest’anno la scelta della collocazione delle stesse è ricaduta sul ponte di via Roma e sulla limitrofa via Natalelli, per tutta la sua lunghezza. Le bancarelle rappresentano una caratteristica speciale di queste giornate dedicate al santo precursore e sono in molti a decidere di verificare se c’è qualche occasione speciale da potere sfruttare. Una tradizione che, ancora oggi, anche se notevolmente affievolita rispetto al passato, continua ad esercitare il proprio fascino (foto Salvo Bracchitta).

