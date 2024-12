Ragusa, sopralluogo all’auditorium della scuola Mariele Ventre che era stato chiuso per infiltrazioni piovane

Attualità

La consigliera comunale Caruso sul posto: "Situazione pesante, lavori di ripristino già da domani"

La consigliera comunale Rossana Caruso, insieme al dirigente scolastico Leonardo Licata, ai rappresentanti dei genitori del consiglio d’istituto Paola Nigito e Simone La Cognata e al dirigente del settore competente del Comune di Ragusa, ha partecipato questa mattina a un sopralluogo presso l’auditorium della scuola “Mariele Ventre”. L’ispezione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni sulle gravi problematiche strutturali che mettevano a rischio l’utilizzo della struttura, in particolare in vista degli imminenti eventi natalizi. Durante il sopralluogo, ci si è resi conto della gravità della situazione: pannelli staccati, infiltrazioni abbondanti d’acqua e altre criticità che rendono al momento inagibile l’auditorium.