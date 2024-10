Ragusa, sporcizia e mancanza di decoro in via Carducci: la denuncia di Chiavola (Pd)

Attualità

Il consigliere comunale mette in rilievo la presenza di un acquitrino e di migliaia di zanzare nel sito all'angolo con viale del Fante

Sporcizia e mancanza di decoro. In una zona centrale della città. Senza che nessuno si adoperi per cercare di rimediare. Accade non in una sperduta periferia, ma nel cuore di Ragusa, nel tratto terminale di via Carducci all’incrocio con viale Fante, nel tratto sottostante il ponte ferroviario. A segnalare cosa non va è il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola.

“Dobbiamo sforzarci, per quanto possibile, di rendere sempre più decorosa la nostra città perché abbiamo la responsabilità di essere sempre all’altezza della situazione, soprattutto quando vengono a trovarci persone che non risiedono nella nostra area provinciale – spiega Chiavola facendo riferimento ai turisti – ecco perché avere a che fare con un sito che sembra diventato un acquitrino putrescente non credo sia la massima aspirazione per chi intende anche solo fare due passi. Tra l’altro ci troviamo a due passi da Villa Margherita e dalla sede del Libero consorzio comunale, e però il cattivo odore che è possibile avvertire a chi ci transita, per non parlare della presenza delle zanzare che hanno scelto come luogo d’elezione questo sito, è davvero insopportabile. Dopo che i residenti ci hanno più volte avvisato, spiegando pure di essersi rivolti al Comune senza che però sia accaduto nulla, ora è il momento di girare questa segnalazione all’amministrazione comunale con l’auspicio che si possa individuare la soluzione migliore. Improponibile andare avanti così. Dobbiamo cercare una strada per far sì che tutto torni com’era prima. Piuttosto, le sacche di degrado in città aumentano, ecco perché è opportuno monitorare con attenzione tutto quello che accade e intervenire di conseguenza”.

