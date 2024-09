Ragusa, tentò il rapimento di un neonato: inizia il processo

Cronaca

I fatti risalgono al gennaio di quest'anno. L'imputato è un 22enne per il quale è stata disposta dal Tribunale la perizia psichiatrica

Al via il processo dinanzi al Tribunale collegiale di Ragusa a carico del 22enne Ibrahim Diallo, tuttora in carcere, che, nel gennaio di quest’anno, senza motivi apparenti, tentò di rapire un bambino di pochi mesi che una mamma teneva in braccio mentre il papà spingeva il passeggino con l’altra figlia di tre anni. I fatti in pieno giorno, a pochi passi dal centro vaccinale di via Licitra a Ragusa. La madre teneva il neonato in un marsupio ad hoc e solo la sua reazione istintiva, assieme a quella del padre del piccolo e di alcuni passanti, ha scongiurato che il rapimento si consumasse.