Ragusa, torna il premio dedicato a Cristina Guastella

Società

La dodicesima edizione del concorso canoro è in programma domenica al Giardino Ibleo

Ragusa Ibla si prepara ad accogliere la nuova edizione, la dodicesima, del “Premio Cristina Guastella” (nella foto), il rinomato concorso canoro che celebra talento e passione musicale. L’evento si terrà domenica 4 agosto alle ore 20.30 presso i suggestivi Giardini Iblei, un luogo incantato che farà da cornice alle esibizioni dei giovani talenti. La serata sarà condotta dal carismatico showman Ruggero Sardo, noto anche per la sua capacità di coinvolgere il pubblico.