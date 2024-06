Ragusa, torna la seconda edizione di “Outgether”

Attualità

L'assessore Digrandi: "Daremo vita a un calendario davvero particolare di attività sportive all'aperto"

Torna, per la seconda edizione, “Outgether”, il calendario di attività sportive a Marina di Ragusa, Ragusa superiore, Ragusa Ibla e San Giacomo per il periodo estivo. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale vuole regolamentare l’utilizzo di spazi pubblici all’aperto da parte di associazioni, persone fisiche, società sportive ed enti interessati a promuovere, programmare e svolgere attività sportive e/o ludico-ricreative in diverse location indicate all’interno dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse.

La finalità è anche per quest’anno quella di razionalizzare, calendarizzare e pubblicizzare le attività proposte, nell’ottica di un principio di sussidiarietà, favorendo momenti di aggregazione sociale e una maggiore fruizione degli spazi pubblici cittadini, soprattutto all’aperto.