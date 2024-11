Ragusa, un altro successo per il festival organistico internazionale di Ibla

Cultura

L'appuntamento ospitato al duomo di San Giorgio ha avuto per protagonista il maestro spagnolo Pedro Alberto Sanchez

Una esibizione magistrale. Ancora un concerto che ha saputo toccare, nel profondo, l’animo del numeroso pubblico presente. La rassegna del Festival organistico internazionale di Ibla-Città di Ragusa ha conosciuto, sabato sera, un’altra tappa che rientra, a buon diritto, nel novero di quegli eccezionali concerti che stanno caratterizzando questa edizione ancora una volta allestita con sapienza dal direttore artistico, il maestro Marco D’Avola. E così i virtuosismi e la capacità di sapere gestire i vari registri dello strumento del duomo di San Giorgio da parte del maestro Pedro Alberto Sanchez, organista titolare del Real Monasterio El Escorial di Madrid, si sono trasformati in una occasione più unica che rara di ascoltare brani di pregevole fattura.