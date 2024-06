Ragusa, un sistema per migliorare la qualità della filiera olivicola

Attualità

Il 21 giugno alla Camcom la presentazione delle fasi conclusive di un progetto che ha messo a punto una metodologia scientifica standardizzata

Si terrà il prossimo 21 giugno 2024, presso la sala “G. Cartia” della Camera di Commercio di Ragusa, il convegno conclusivo del progetto In.Mi.Qu.Oil., l’innovativo sistema finalizzato al miglioramento della qualità della filiera olivicola realizzato nell’ambito del Psr Sicilia 2014-2020 (Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”). Obiettivo è stato quello di mettere a punto una metodologia scientifica standardizzata per lo svolgimento di tutte le attività volte al miglioramento della qualità del prodotto, sia in campo che in frantoio, dando così un significativo contributo alle criticità della filiera olivicola. Fondamentale è stato il supporto scientifico del Crea, di Sata, dello studio associato Agriengineering e delle aziende coinvolte attraverso un partenariato ossia Frantoi Cutrera (capofila di progetto), Az. Agricola Cinque Colli, Società agricola Giovanni Cutrera, Tenuta Iemolo, Azienda Busulmona, Az. Agricola La Via Giovanni, Tenuta Cavasecca e APO Catania.

Nel corso della mattinata i ricercatori del Crea, l’Innovation broker dott. Giuseppe Cicero ed i rappresentanti di Sata srl illustreranno i risultati dell’attività di ricerca portata avanti dai partner scientifici nei due anni di progetto alla presenza delle aziende partner. Si tratta di risultati significativi che saranno condivisi con quanti operano a vario titolo nella filiera olivicola.

Di seguito si riporta il programma dell’evento:

– ore 9:00 registrazione dei partecipanti

– ore 9:30 saluti a cura di Antonio Belcuore, Commissario Straordinario Camera di Commercio del Sud Est, e di Enzo Perri, Direttore del CREA, Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura

– ore 9.40 introduzione dei lavori a cura di Giuseppe Cicero, Innovation Broker In.Mi.Qu.Oil, e Giuseppe Spina, responsabile progetto In.Mi.Qu.Oil

– ore 10:00 presentazione dei risultati del progetto:

“Il contributo della piattaforma Agricolus nel progetto In.Mi.Qu.Oil” a cura di Rodolfo Occhipinti, SATA srl

“Monitoraggio della mosca delle olive per una difesa fitosanitaria sostenibile” a cura di Veronica Vizzarri, ricercatore del CREA, Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura

“Gestione sostenibile dell’oliveto per il miglioramento delle produzioni siciliane” a cura di Filippo Ferlito, primo ricercatore del CREA, Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura