Ragusa, una versione di Amleto adattata e tradotta in dialetto ragusano

Andrà in scena venerdì, sabato e domenica a Casamatta con protagonista Saro Minardi

Arriva il secondo spettacolo in cartellone del ricco programma di Casamatta. Venerdì e sabato, con inizio alle 20,30 e domenica, con inizio alle 18,00, andrà in scena “Libero Amleto”, dalla celebre opera di William Shakespeare. Un’interpretazione sperimentale e innovativa della celebre tragedia shakespeariana, adattata e tradotta in dialetto ragusano da Rosario Minardi (nella foto). Lo spettacolo è diretto da Carlo Ferreri e arricchito dai movimenti coreografici di Giovanna Amarù. In un’originale scelta artistica, un solo attore dà vita a tutti i personaggi dell’opera, da Amleto a Ofelia, da Polonio al re e alla regina, giocando sulle trasformazioni interiori e sull’intensità emotiva.

“In questa versione del celebre Amleto – spiega il direttore artistico di Casamatta, Massimo Leggio – il protagonista dà vita ad Amleto, tormentato dalla scoperta del tradimento della madre e dall’apparizione del fantasma del padre, mentre alterna con grande maestria il ruolo degli altri personaggi. Il passaggio tra un personaggio e l’altro avviene senza cambi di costume, ma attraverso la trasformazione interna dell’attore, che riesce a esprimere le loro diverse sfumature emotive e psicologiche. L’uso del dialetto ragusano conferisce ulteriore profondità e una dimensione arcaica ai dialoghi, facendo emergere la forza delle emozioni universali che attraversano le generazioni. Il tutto è ambientato su una scenografia minimalista, dove i movimenti espressivi dell’attore, a metà strada tra danza e teatro, diventano il fulcro della narrazione, creando un’atmosfera che oscilla tra il tragico e il comico”.