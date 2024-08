Riciclo di classe, tra i premiati al concorso nazionale anche una scuola di Vittoria

Attualità

Sono le classi terza C, quarta B e quarta C della primaria G. Caruano

Anche una scuola di Vittoria tra i premiati dell’edizione 2023/2024 di Riciclo di classe, il grande progetto ludico-educativo di cittadinanza ambientale che Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha ideato per le scuole primarie di tutta Italia.

Sul secondo gradino del podio sono salite la Scuola Primaria di Villa Strada di Cingoli (Macerata) nella sezione dedicata alle prime e alle seconde e (pari merito) la Primaria A. Mattarello di Trento e la Primaria G. Caruano di Vittoria (Ragusa) per le terze, quarte e quinte.

La sfida

Un’iniziativa nata otto anni fa che ha l’obiettivo di accompagnare i bambini nella maturazione di comportamenti ecologicamente responsabili e nella conoscenza dei processi che stanno alla base del riciclo dei materiali di imballaggio.

Il concorso educativo è nuovamente partito dalla visione dello spettacolo teatrale Dipende da noi, atto unico in bilico tra commedia e fantasy in cui due teenager incontrano (letteralmente) i sette materiali di imballaggio: un viaggio à-rebours nel mondo della loro infanzia permetterà loro di scoprire come acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica compostabile e vetro possano essere riciclati, aiutando a tutelare il pianeta.

Dopo la visione, via libera alla creatività per reinterpretare il messaggio ecologista della pièce.

Quasi 1.300 elaborati sono stati presentati dai ragazzi di 384 scuole.

«Una nuova importante occasione di formazione e promozione di cultura circolare» commenta Ignazio Capuano, presidente Conai. «È bello vedere come, dopo otto edizioni, l’entusiasmo e la partecipazione degli studenti continuino a crescere. Anche quest’anno i risultati di Riciclo di classe ci rendono ottimisti: spesso sono proprio i giovanissimi a far conoscere le regole per una corretta gestione dei rifiuti in famiglia, e la loro consapevolezza sull’importanza di tutelare le risorse del Pianeta è sicuramente una delle basi per costruire un futuro sempre più sostenibile».

Le classi premiate