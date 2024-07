Rifiuti sulla spiaggia a Playa Grande (Scicli) dopo le feste notturne: situazione sempre più disagevole e preoccupante per i residenti e i villeggianti (video)

Attualità

Dai falò ancora fumanti alle bottiglie di vetro: viene abbandonato di tutto

La nuova tendenza che crea disagi e preoccupazioni a Playa Grande si chiama “festa notturna”. Qualcuno parlerebbe di “rave”, un termine un po’ abusato, che però non chiarisce bene l’indirizzo di quello che in realtà accade. Giovani non meglio identificati si riuniscono appena cala il buio e danno vita a schiamazzi notturni insopportabili per i residenti costretti a chiudersi dentro. Ovviamente si tratta di raduni non autorizzati ma non essendoci nessuno che controlla gli stessi vanno avanti come se nulla fosse. I residenti e i villeggianti, poi, la mattina dopo, come è accaduto anche questa mattina, fanno i conti con disagi non da poco visto che non solo vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo, ma le bottiglie di vetro, soprattutto di birra, fanno bella mostra di loro con tutti i pericoli che ciò può determinare nel caso in cui queste bottiglie risultano frantumate e i cocci di vetro sono sparsi sulla sabbia.

In più ci sono i falò ancora fumanti che attestano quello che è accaduto per non parlare delle bacinelle per portare il ghiaccio, anche queste lasciate in giro come se nulla fosse. Una situazione clamorosa ancora di più perché nonostante le richieste di intervento al comando della polizia municipale del Comune di Scicli e nonostante le ordinanze che quindi nessuno fa rispettare, tutto si svolge nella maniera più indisturbata possibile.

