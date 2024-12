Rimborso sisma del ’90, il senatore Sallemi: “Anche per le provincia di Ragusa soldi in arrivo. Ed è accaduto grazie all’impegno del governo Meloni”

Attualità

"Mi pare che le polemiche in casi del genere servano a poco"

“Ritengo che siano in tanti a doversi scusare con i cittadini delle province di Siracusa, Ragusa e Catania per i tanti, troppi, anni di attesa per i rimborsi del Sisma ’90. Invece risultano alle cronache le polemiche sui “meriti” di alcune forze politiche sulla paternità di questo obiettivo raggiunto. La verità, inconfutabile, è che grazie all’impegno del governo Meloni lo Stato ha potuto dare il dovuto ai siciliani”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi (nella foto) a seguito delle recenti polemiche nel consiglio comunale aretuseo sollevate dal Pd e dopo le dichiarazioni del collega dem Antonio Nicita.