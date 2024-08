San Bartolomeo a Giarratana, proseguono le iniziative in onore del Patrono

Società

Ieri sera il concerto del coro Mariele Ventre, oggi il torneo di calcio in notturna, domani la notte bianca

Dopo “La Notturna”, secondo master in fuoristrada, tenutosi sabato scorso, iniziativa che ha riportato grande successo in termini di partecipanti, e dopo il concerto del coro Mariele Ventre (nella foto) di Ragusa diretto, ieri sera, in piazza San Bartolomeo, dalla maestra Giovanna Guastella, proseguono le celebrazioni in onore del patrono di Giarratana. Oggi, in particolare, riflettori puntati sugli eventi sportivi considerato che al campetto di piazza Grande intorno alle 18 prenderà il via la XI edizione del torneo di calcio a cinque dedicato a San Bartolomeo che sarà disputato in notturna e che dunque proseguirà sino alle prime ore dell’alba, sino a quando, cioè, non sarà decretato il vincitore.