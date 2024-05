San Giorgio a Modica, arriva il giorno della festa esterna

Società

Grande attesa per un appuntamento che richiama migliaia di persone

E’ il momento della grande festa, è il momento più atteso. Domani, scocca l’ora delle celebrazioni esterne di San Giorgio martire, patrono di Modica. Alle 8 e alle 12 i colpi a cannone. Alle 8,30 e alle 9,30 le sante messe. Alle 9,30 il giro del corpo bandistico Belluardo-Risadelli per le vie della città. Alle 11 è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Ignazio Petriglieri, vicario generale della diocesi di Noto, con la presenza delle autorità civili e militari, dell’associazione cattolica portatori di San Giorgio martire e dei cavalieri templari federiciani. Alla fine, il sindaco di Modica reciterà l’atto di affidamento della città al santo patrono e accenderà il cero votivo. Alle 15,30, la santa messa presieduta dal preposto parroco del duomo, il sacerdote Michele Fidone. Alle 16 ci sarà la trionfale “Sciuta” delle reliquie e del simulacro di San Giorgio martire. Coreografia a cura del gruppo “sciuta”, esecuzione pirotecnica a cura della ditta FireSud.