San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi, la festa sta per entrare nel vivo

Società

Da venerdì comincerà il triduo solenne

La festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi sta per entrare nel vivo. Dopo la catechesi sull’iconografia del precursore che, ieri sera, nella chiesa commendale, è stata curata da mons. Salvatore Burrafato, oggi, alle 19,15, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo e animata dall’associazione Alba Chiara. Domani, giovedì 20 giugno, è la festa di Maria Santissima della Misericordia, patrona della confraternita presente nella chiesa commendale. Sarà la giornata dei benefattori della Chiesa e delle confraternite cittadine. Da domani, inoltre, si potrà ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni. Alle 19,15, in particolare, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete rettore, il sacerdote Graziano Martorana, e animata dalla stessa confraternita.