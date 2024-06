San Giovanni Battista, è giorno di festa a Chiaramonte Gulfi

Società

Dopo la cerimonia della vigilia, questa mattina sono già iniziate le celebrazioni in onore del santo protettore

La tradizione della vigilia, che ha anticipato il giorno di festa odierno, è stata come sempre carica di trepidazione a Chiaramonte Gulfi. Con l’intera comunità che ha partecipato. A rappresentarla, tra l’altro, le autorità civili e militari che, con il gonfalone della città, accompagnati dalla banda musicale, si sono recate ieri pomeriggio dal palazzo di Città alla chiesa commendale per rendere omaggio al Battista. C’erano, tra gli altri, il sindaco, Mario Cutello, e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Noto. Quindi la santa messa della vigilia della solennità presieduta dal predicatore, fra’ Carlo Moro, oad. E’ stata celebrata la nascita del Battista secondo il vetusto rito della “veglia” con la tradizionale “apertura” (svelata) della statua del santo precursore, l’esposizione del Santissimo sacramento, il canto dei primi vespri e la benedizione eucaristica. La chiesa commendale è rimasta aperta quest’ultima notte per la preghiera personale.