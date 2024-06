Santa Croce, concorso balconi fioriti: premiati i vincitori

Attualità

Oggi la cerimonia. Primo posto per Mario Iurato, secondo per l'Avis comunale, terzo per Maria Cappello

Si è concluso, anche per quest’anno, il concorso “Balconi Fioriti” con la premiazione odierna (nella foto) dei tre vincitori. Il Comune di Santa Croce, attraverso il concorso, ha voluto dare un segnale importante di sensibilizzazione verso il bello, verso la tutela della natura e la promozione dell’abbellimento della città attraverso i fiori e il verde. Tutte le proposte arrivate sono state di grande valore e la giuria ha premiato per il primo posto Mario Iurato, per il secondo l’Avis comunale e per il terzo posto Maria Cappello.