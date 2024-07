Santa Croce, due minibus a ciclo continuo per il collegamento con Punta Secca

Attualità

L'iniziativa programmata per tredici serate coincidenti con altrettanti eventi del cartellone estivo

Due minibus da venti posti, a ciclo continuo da Santa Croce a Punta Secca, per 13 serate, coincidenti con altrettanti eventi del cartellone estivo. Un nuovo servizio, a disposizione della cittadinanza, che viene attivato in questa stagione estiva da parte dell’Amministrazione comunale, che in questo modo vuole dare un impulso positivo su più fronti: quello della sicurezza stradale, del congestionamento del traffico e non ultimo dei parcheggi. I bus saranno disponibili nei giorni 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 24 e 28 agosto, dalle ore 19,00 all’1,00 con capolinea piazza Solidarietà/Borgo Vigata e saranno totalmente gratuiti.