Santa Croce, fermato ed espulso un cittadino extracomunitario

Cronaca

Da un controllo è emerso il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per il fatto che il soggetto è ritenuto socialmente pericoloso

Succede che durante uno dei tanti controlli di routine alla circolazione stradale, in quest’occasione promosso dai carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina lungo un’importante arteria stradale che lambisce quel centro abitato, i militari espongano la paletta ad un automobilista che, fortunatamente, rispetta l’alt dei carabinieri interrompendo la propria marcia. Nessuna problematica emerge sull’autovettura, regolari i documenti e nessuna anomalia sul veicolo.