Santa Croce, Giovanni Rizzo perse la vita in un tragico incidente stradale due anni fa: rigettata la richiesta di patteggiamento dell’automobilista

Cronaca

Tutti ricordano ancora il 32enne che era molto conosciuto in città. L'infausto episodio accadde all'altezza dell'ospedale Giovanni Paolo II

Rigettato dal gip il patteggiamento, con il rinvio degli atti al pubblico ministero, nell’ambito del procedimento in corso riguardante l’incidente stradale nel quale è deceduto il 13 luglio 2022 Giovanni Rizzo (nella foto), 32 anni. L’episodio tragico si era verificato intorno alle 19 nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II. Rizzo era in sella alla propria moto. Nulla si era potuto fare per rianimarlo dopo l’impatto fatale con un’autovettura. Rizzo era molto conosciuto soprattutto a Santa Croce dove lavorava in un supermercato, al reparto di ortofrutta. L’automobilista, tramite i propri legali, ha avanzato richiesta di patteggiamento alla pena di 1 anno e 6 mesi, con sospensione condizionale. I familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Cristina Di Paola, con la consulenza di parte redatta dall’ingegnere Roberto Piccitto, si erano opposti presentando una memoria. Gli atti, adesso, sono stati rinviati al pubblico ministero che dovrà fare ripartire il procedimento.

