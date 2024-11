Santa Croce, un calendario per sostenere il centro antiviolenza

Società

La presentazione dell'iniziativa sabato nei locali della biblioteca

Un calendario illustrato per sostenere il centro Antiviolenza Il Pettirosso di Ragusa. Questa l’iniziativa lanciata dalla Casa di riposo Ti amo Ancora in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Un gesto concreto per stare a fianco alla cooperativa sociale IntegraOrienta che, dal 2020, offre in maniera gratuita e anonima accoglienza e aiuto immediato a vittime o testimoni di violenza.

L’iniziativa verrà illustrata il prossimo 23 novembre, alle 17,30, presso la biblioteca comunale di Santa Croce Camerina, nel corso dell’evento dal titolo “Rompiamo il muro del silenzio” promosso dalla consulta giovanile comunale.

L’idea del calendario illustrato 2025 nasce dal concetto del tempo ed il suo scorrere tra la memoria di antichi detti, pur sempre attuali, e si sviluppa intorno ad uno dei passatempi pomeridiani della Casa di riposo Ti amo Ancora. I dodici mesi rappresentano quindi dodici detti tipici siciliani, attraverso illustrazioni astratte che hanno come oggetto reale la fotografia, in particolare le mani degli ospiti e dello staff della casa di riposo di Santa Croce Camerina.