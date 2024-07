Santa Croce, un incontro pubblico per illustrare nel dettaglio la variante al Prg

Attualità

L'incontro è in programma giovedì alle 18 nell'aula consiliare di palazzo di Città

E’ in programma giovedì 1 agosto, alle 18, nell’aula consiliare del Comune di Santa Croce, un incontro pubblico per illustrare nel dettaglio la variante al Piano regolatore. “Sarà un momento volto a garantire la massima trasparenza e la conoscenza di uno strumento urbanistico fondamentale per la crescita e lo sviluppo della città. Come Amministrazione comunale, riteniamo importante che vi sia la possibilità di comprendere appieno le modifiche proposte dall’Amministrazione allo strumento urbanistico – dice il sindaco Peppe Dimartino – Siamo consapevoli che la pianificazione urbanistica sia uno dei temi più importanti per il Comune e per la definizione dei percorsi di crescita futuri di tutta la comunità, e dunque intendiamo prevedere un ulteriore passaggio volto alla trasparenza e alla conoscenza dell’iter di questo atto amministrativo”.