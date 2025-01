Santa Croce, visita istituzionale del direttore generale del Libero consorzio a palazzo di Città

Attualità

Sul tappeto la programmazione che riguarda strade, impianti sportivi e progetti in chiave turistica

Strade, impianti e progetti in chiave turistica. Diversi gli argomenti trattati nel corso della visita istituzionale del direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al Comune di Santa Croce Camerina.

Il sindaco Peppe Dimartino e la giunta hanno accolto (nella foto) il direttore Nitto Rosso per parlare dei problemi e soprattutto dei progetti della comunità camarinense che vive su un territorio molto vasto, di cui fa parte anche la frazione balneare di Punta Secca, resa celebre dalla serie de Il commissario Montalbano.Tra gli impegni assunti dall’Ente provinciale: la pubblica illuminazione sulle strade di competenza, in prossimità dei siti abitati; il rifacimento delle superfici dei campi da gioco al coperto, per dare la possibilità ai giovani di misurarsi anche da un punto agonistico nello sport del basket e della pallavolo.Nel corso dell’incontro, il direttore Rosso non ha perso l’occasione per anticipare qualche informazione sull’app “Mike Ragusa” che sarà presentata formalmente alla Bit di Milano il prossimo 10 febbraio.

