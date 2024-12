Santa Lucia a Ragusa, festeggiamenti nel vivo

Società

Ecco il programma delle iniziative religiose in programma nella giornata di venerdì

Hanno preso il via i festeggiamenti in onore di Santa Lucia che, a Ragusa, si tengono nella chiesa omonima che sorge lungo corso Mazzini. Oggi, giorno dell’antivigilia delle celebrazioni legate alla solennità liturgica, alle 17 ci sarà la preghiera del Rosario e la coroncina dedicata alla vergine e martire siracusana mentre alle 17,30 si terrà la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, vicario parrocchiale della cattedrale di San Giovanni Battista. Domani, giorno della vigilia, alle 17 la preghiera del Rosario e la coroncina a Santa Lucia mentre alle 17,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal parroco della cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. Venerdì, nel giorno della festa, la chiesa rimarrà aperta dalle 7,30 alle 21,30. Alle 8 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, don Burrafato.