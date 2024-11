Scicli, Ccr e zona artigianale di Zagarone al centro del confronto tra Cna e amministrazione

Attualità

Sul tappeto tutta una serie di questioni che erano ancora rimaste irrisolte

La realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti, con la ventilata individuazione del sito a Zagarone, in un lotto di terreno di proprietà dell’ex Provincia regionale di Ragusa adiacente alla zona artigianale, sul tavolo del confronto (nella foto) tra il Comune di Scicli, rappresentato dal sindaco Mario Marino, dall’assessore allo Sviluppo economico Giuseppe Causarano e dall’assessore all’Ambiente Vincenzo Giannone, e dalla Cna, presente con il vicepresidente territoriale Francesco Occhipinti, il responsabile organizzativo locale Franco Spadaro e i rappresentanti di alcune imprese insediate nell’area in questione. L’incontro è stato chiesto dalla Cna dopo che il Comune ha comunicato di avere avviato la realizzazione del Ccr insieme con sei isole ecologiche che saranno attivate su tutto il territorio comunale. Una notizia che ha creato apprensione nelle imprese insediate nella zona artigianale che, tra l’altro, hanno manifestato il proprio dissenso a tal proposito attraverso una raccolta firme consegnata al sindaco.