Scicli, centauro gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto

Cronaca

La vettura era guidata da un 18enne neopatentato. Il 17enne è stato trasferito d'urgenza al Garibaldi di Catania

Un 17enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito a Catania, a seguito di un incidente stradale verificatosi lunedì sera in contrada Balatelle a Scicli. Il minore di uno scooter si è scontrato con un’autovettura guidata un 18enne neopatentato. Nell’urto, lo scooterista è stato sbalzato dal sellino ed ha fatto un volo di alcuni metri. Il minorenne è subito stato portato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica dove i medici, viste le gravi condizioni, ne hanno subito disposto il trasferimento d’urgenza al Garibaldi di Catania, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA