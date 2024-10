Scicli e la consegna del museo del Carmine, il Pd polemizza: “Nessun riferimento alla senatrice Padua che riuscì a drenare il finanziamento in città”

Attualità

"E' una occasione da non perdere per questa amministrazione, speriamo sia interpretata così"

“Nella giornata di venerdì l’Amministrazione ha comunicato la consegna del Museo del Carmine e l’avvio della nuova fase che porterà all’apertura al pubblico. Una notizia che ci rallegra per l’importanza che assume per la città e ci inorgoglisce”. E’ quanto afferma il Pd di Scicli.

“Infatti, ciò che l’Amministrazione ha volutamente taciuto nel suo comunicato è che l’importante opera è il frutto del lavoro sinergico e proficuo della precedente amministrazione Giannone e dell’allora ministero per i beni culturali retto da Dario Franceschini, e che fu grazie all’attività della senatrice Pd Venerina Padua se il finanziamento per la realizzazione dei lavori da 850mila euro venne erogato e oggi il sindaco Marino può posare orgoglioso pronto a tagliare il nastro. Tuttavia, ciò che ci interessa, oggi, è che il nuovo Museo rappresenta un’occasione unica di sviluppo e crescita culturale per la città che può diventare un centro artistico di riferimento nell’area del sud est, peraltro in linea con altre rivoluzionarie esperienze artistiche ben note e radicate”.