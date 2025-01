Scicli, festeggiano 70 anni di matrimonio: sono nozze di titanio

Società

Gran bel traguardo raggiunto da Vincenza Timperanza e Giovanni Gentile

Hanno festeggiato 70 anni di matrimonio Vincenza Timperanza e Giovanni Gentile. Ieri sera il sindaco di Scicli Mario Marino, in compagnia dell’assessore Enzo Giannone, ha partecipato alla festa (nella foto) per le nozze di titanio della coppia che il 15 gennaio del lontano 1955 si unì in matrimonio nella chiesa di Santa Caterina da Siena di Donnalucata giurandosi amore eterno.

Il sindaco Marino ha donato un omaggio floreale alla bellissima coppia di sposi e una targa voluta dall’amministrazione comunale. Nella odierna torta nuziale la foto in bianco e nero del matrimonio del ’55.

