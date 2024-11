Scicli, il Comune verso la stabilizzazione del personale precario

Attualità

La Cisl Fp: "Ecco che cosa cambia a partire dall'1 dicembre"

La Cisl Fp Ragusa Siracusa manifesta soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Scicli, con in testa il sindaco Mario Marino, che, per l’occasione, è stata rappresentata dal vicesindaco Giuseppe Causarano, assessore al Personale. Quest’ultimo, sin dal suo insediamento, come è stato precisato durante il confronto con i rappresentanti sindacali, ha fortemente voluto il raggiungimento dell’obiettivo legato al full time per tutto il personale ancora precario in servizio presso l’ente municipale.