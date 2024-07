Scicli, il Consiglio comunale approva l’assestamento generale di bilancio

Attualità

Un atto finanziario che mancava da circa un decennio

Un passo atteso da tempo. Il Consiglio comunale di Scicli, nel corso dell’ultima seduta, approva l’assestamento generale di Bilancio ex art. 175, c8 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 ai sensi dell’articolo 193 del Tuel. A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Cettina Portelli insieme alla presidente del consiglio Desirè Ficili.

L’importante documento economico finanziario mancava da più di un decennio al Comune di Scicli.