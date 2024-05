Scicli, incendio di vegetazione in contrada Lurdieri

Cronaca

I vigili del fuoco stanno operando ininterrottamente dalle 13 di ieri

I vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e dei distaccamenti locali sono impegnati da ieri per diversi interventi riguardanti incendi di vegetazione che, alimentati dal vento, hanno danneggiato l’area di contrada Lurdieri a Scicli. Qui le squadre dei vigili stanno operando dalle 13 di ieri, quindi per tutta la notte visto che sono presenti anche stamani. Sempre ieri è stato necessario intervenite a Randello, per spegnere alcuni focolai d’incendio che sono stati circoscritti rapidamente.

