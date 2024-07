Scicli, la questione ordine pubblico al centro della seduta aperta del consiglio comunale

Attualità

Ieri sera è stato fatto il punto sulla gravità della situazione dopo gli ultimi pesanti episodi di cronaca

Se il tema dell’ordine e la sicurezza pubblica non deve avere coloritura politica o atteggiamenti utili alla bottega, a Scicli il clima respirato all’interno del consiglio comunale aperto di ieri sera non era sicuramente questo.

Da un canto l’amministrazione continua a declinare i verbi al futuro con un sindaco che informa che la situazione è sotto le analisi del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che c’è il valido supporto delle forze dell’ordine, che ci saranno quindici telecamere in più nel territorio, altre cose che accadranno in questi giorni e che porteranno a tanti risultati positivi. La Prefettura e la Questura di Ragusa attendono spunti e proposte da civico consesso aperto per venire incontro alla domanda di sicurezza dei cittadini.