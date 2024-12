Scicli, rinviati i funerali di Valerio Pacetto

Attualità

E' il 17enne che era morto per i postumi di un grave incidente stradale accaduto a Cava d'Aliga in agosto. Le esequie si sarebbero dovute tenere lunedì pomeriggio

Sono stati rinviati i funerali del giovane Valerio Pacetto (nella foto) morto per i postumi di un grave incidente stradale accaduto ad agosto a Cava d’Aliga. Il funerale si sarebbe dovuto tenere lunedì pomeriggio, era stato diffuso infatti il manifesto funebre. Si è appreso, però, che l’ultimo saluto al 17enne sciclitano non si terrà lunedì. Al momento non si conosce la data del rinvio. Pare ci sia la necessità di ulteriori esami per verificare se ci siano stati eventuali errori medici.

