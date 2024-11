Scicli, scontro tra due auto in via Minniti: l’urto a una caldaia provoca la perdita di gas

Cronaca

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area

Scontro tra due auto in via Minniti a Scicli. E’ accaduto tra corso Garibaldi e via Bixio. Per dinamiche ancora non chiare, sembra che due auto si siano scontrate dopo che una vettura sarebbe andata fuori controllo urtando anche una caldaia e provocando la perdita di gas. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili urbani, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

